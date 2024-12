Új csavar jött az UFO-észlelésekben: repülőgép utasai is rögzítették a furcsa repülő tárgyakat

Az elképesztő felvételek, amelyeken Detroit felett világító gömbök láthatók, jóval a drónok normál működési tere felett, még inkább kétségbe vonják az országot elsöprő rejtélyt. Az elmúlt hetekben rengeteg új UFO-észlelést rögzítettek az Egyesült Államokban, New Jersey-ben kezdődött, de elterjedt New York-ba, Ohio-ba, Kaliforniába és Floridába is.

Hivatalos jelentés nem érkezett egy ideig arról, hogy mik a rejtélyes repülő tárgyak, így elkezdtek teóriák születni (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője szerint jelenleg is nyomoznak, hogy mik lehettek a furcsa repülő fények, de semmi olyat nem tapasztaltak az ország légterében, ami nemzetbiztonsági aggályokat vetne fel. A nyomozásokhoz minden adatot begyűjtöttek arról, hogy milyen drónok és repülőgépek haladtak át a bejelentések idejében a légtérben.

Egy új felvétel, azonban drámai fordulatot tett a történetbe, a Chicago O'Hare Nemzetközi Repülőtérről Newark Liberty Nemzetközi Repülőtér felé tartó belföldi járat utasa által rögzített videón legalább négy világító tárgy látható a felhők felett. Az utas állítása szerint, 20 perce repültek körülbelül, mikor először látta a gömböket, de az út vége felé újra felbukkantak.

A repülőgép 8000 és 12000 láb között volt, így szinte lehetetlen, hogy bármilyen drón is ilyen magasságban repülhetett volna. Lehet, hogy gépeket látott a felhők felett, de a Flight Radar szerint semmilyen járat nem repült arra - írta a Daily Express US.