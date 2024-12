„Szívtelen szörnyetegnek neveznek, amiért nem vagyok hajlandó gondoskodni a fogyatékos testvéremről, de nem akarom tönkretenni az életem”

Döntésképtelen a 17 éves fiú, miután édesapja és nevelőanyja arra kérte őt, hogy gondoskodjon a mozgássérült mostohatestvéréről. Szülei szívtelen szörnynek nevezték őt, miután első alkalommal visszautasította a kérést, majd a Reddit közösségével osztotta meg történetét, hogy tanácsokat kérjen.

Mostohatestvérét szinte alig ismeri és nevelőanyjával sem töltött sok időt, így furcsán érintette a szülők kérése (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

A fiatal állítása szerint mostohatestvére, Yazmin súlyosan rokkant, nem tud beszélni és mindennapi feladatait sem tudja ellátni, azonban nem tud sokat betegségéről, mert édesanyjával Rebecca-val alig találkozott eddig. Saját édesapjával sincsen közeli kapcsolatuk, nagyrészt édesanyjával él, de mikor apja megkérte, hogy menjen el egy vacsorára vele, Rebecca-val és Yazmin-nel belement az ötletbe.

A vacsorán, azonban hamar rájött arra, hogy apjának hátsó szándékai volta, a találkozás egész célja az volt, hogy megkérje a fiút arra, hogyha meghalnak, akkor gondoskodjon Yazmin-ről.

Arra kértek, figyeljek Yazminra és legyek a nagy testvére neki, ha meghalnak. Bizonyosodjak meg arról, hogy gondoskodnak róla otthon és ha kell, én magam gondoskodom róla. Azt mondták, hogy ő most a nővérem és lehet, hogy nem vagyunk vérbeliek, de ő a családom, akinek szüksége van rám.

A fiú elutasította az apa kérését, amire apja azt válaszolta, hogy muszáj lesz, nem hagyhatja cserbe mostohatestvérét, fel kell nőnie a feladathoz és megtenni a szükséges lépéseket. Az évek során nem kapott sok dolgot az apjától, ennek ellenére már Rebecca már elkezdett gyűjtögetni lánya jövőbeli gondozására, amibe apja is beszállt.

Az apa felkereste a fiú anyját is és vele is közölték, hogy a tinédzser egy szívtelen szörny, aki nemet mondott mozgássérült testvére gondozására. Az anya a fiú oldalára állt és a poszt alatti kommentelők nagy része is így tett - írta a People.