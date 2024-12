Sulyok Tamás: ha közösségeink sikeresek, akkor a nemzet is sikeres

Könnyen lehet, hogy hagyományt teremt idén Sulyok Tamás köztársasági elnök: az államfő ugyanis arra az elhatározásra jutott, hogy nem szilveszterkor, hanem karácsony másnapján szól Magyarországhoz. Mindezt korábban azzal indokolta, „hogy a karácsonynak, mint keresztény ünnepkörnek és a szeretet ünnepének kiemelt szerepe van a magyar családok életében, nemzetünk egyik legfontosabb összetartó ereje. A karácsonyt mi még komolyan vesszük, ellentétben Európa nyugati felével, ott sok helyen már másként tekintenek rá. Feladatomnak és kötelességemnek érzem, hogy a karácsonyi elnöki beszéddel, a nemzeti közösségeink eredményeiről való beszámolással is emeljük a karácsony ünnepi jellegét.”

Sulyok Tamás karácsonykor szólt a magyarokhoz Fotó: Duna TV

Sulyok Tamás beszéde elején elárulta: személyes karakteréhez is jobban illik, hogy ne újévkor, az év eleji derű mámorában, hanem a karácsony meghittségében szóljon a magyarokhoz.

– A karácsony az év azon időszaka, amikor azok is közösséget keresnek, akik egyébként erre nem annyira fogékonyak – magyarázta beszéde elején. – Az ünnepek jelentős szerepet játszanak a családok, a szűkebb közösségek és a nemzet önmeghatározásában is. Kiemelt helyük van az életünkben, identitásunk kialakításában és fenntartásában. Ezek a jeles napok segítenek abban, hogy a közösségi tudat fennmaradjon, élő legyen – hangsúlyozta, hozzátéve: a karácsony a generációs kötelékek felerősítéséről is szól.

A család volt, van és lesz, létezik a múltban, a jelenben és a jövőben is.

A köztársasági elnök rámutatott: nem csak a családi, rokoni vagy baráti szálak kötik össze az embereket. Minden nemzet is "közösség alapú egység" – hangsúlyozta.

– Mi, magyarok egyenként úgy kapcsolódunk egymáshoz, hogy közben egy vagy több közösség részei is vagyunk, amelyekben "elkísérjük egymást a születéstől a halálig". Ezek azok a nemzetet alkotó alapegységek, amelyekből ezredéven keresztül építő ötletek, előremutató tervek, határozott tettek és korok kihívásaira adott jó válaszok születnek, amelyekből generációról generációra fakadt a magyar jövő – jegyezte meg az államfő.