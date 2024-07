Sulyok Tamás az európai egységről: "Közös felelősségünk, hogy együtt vigyázzunk rá!"

A teltházzal tartott ünnepségen Ódor Bálint, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetője, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet köszöntötte a résztvevőket, melyet követően Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke mondott beszédet. Ódor Bálint, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselője beszédében kiemelte, hogy az elnökség egyedülálló lehetőséget kínál az Európai Unió megerősítésére.

Megtiszteltetés, hogy Magyarország ebben a politikailag fontos és geopolitikai kihívásokkal teli időszakban töltheti be ezt a szerepet

- hangsúlyozta.

Sulyok Tamás a nyitórendezvényen elhangzott beszédében úgy fogalmazott, hogy

az Európai Unió egy figyelemre méltó és egyedülálló gazdasági és politikai unió. Kevesebb, mint egy állam, de több, mint egy egyszerű szövetség.

Sulyok Tamás az európai egység törékenységéről beszélt Fotó: Hungarian presidency

A köztársasági elnök hozzátette, az európai egység olyan értékes és kifinomult dolog, mint a híres brüsszeli kézzel készített csipke. És mellette majdnem ugyanolyan törékeny is. Ha erővel bánunk vele, előbb-utóbb elszakad. És ha akár egyetlen szál is elszakad, akkor az egész csipke tönkremegy, és használhatatlanná válik. Közös felelősségünk, hogy együtt vigyázzunk rá - jelentette ki a köztársasági elnök.

Az est folyamán továbbá bemutatásra került a MÜPA Budapest Európai örökségünk című összművészeti alkotása. A produkció Johann Sebastian Bach és Bartók Béla művein és gyűjtésein keresztül mutatta be, hogy az európai népek zenéit és táncait hogyan építették be saját művészetükbe. Mindkét zeneszerző jelentősen hozzájárult az európai népek kultúráinak megőrzéséhez: míg Bach Angliától Franciaországon át Olaszországig olvasztotta be zenekari szvitjeiben a népek táncainak dallamait, addig Bartók a közép-kelet-európai régió népi alapú zenéit gyűjtötte csokorba és építette be művészetébe. Az Európai örökségünk alkotás ezen alappillérek közé épít hidat, rámutat az európai népek és nemzetek kultúrájából eredő gyökereinkre és az ezek kapcsolatából született és újra születő kulturális sokszínűségre, amelyben Európa ereje rejlik.