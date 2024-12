Tragédia Jászapátinál: sofőrre zuhant a kamion rakománya - így gyászolják Csabát

A tragikus baleset Jászapáti és Heves között, a 31-es főúton történt: a kavicsot szállító kamion éppen ezen a szakaszon haladt át, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd az út menti árokba csapódott és felborult.

A kamion valószínűleg egy durrdefekt után borult fel / Fotó: Jászkisér ÖTP

Kamion rakománya zuhant rá a sofőrre

A tonnás monstrum teljesen az oldalára borult, a súlyos, többmázsás rakománya pedig a sofőrfülkére szóródott.

Az autót vezető középkorú sofőr, F. Csaba azonban a máskor oly biztonságos fülke halálos csapdájába került: a kamion és a rakomány súlya is ránehezedett, ami valósággal összeroppantotta a fülkét.

A kiérkező tűzoltók sem tudták azonnal kiemelni őt a roncsból: lyukat kellett vágniuk a fülkére, innen tudták kiemelni Csabát.

A járműszerelvény rakományának egy része a fülkére szóródott. A jászberényi hivatásos, a jászkiséri önkormányzati és a jászapáti önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik feszítővágóval lyukat vágtak a fülkére, majd azon keresztül emelték ki a beszorult sofőrt

- közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A rakomány egy része is a fülkére szóródott / Fotó: Jászkisér ÖTP

Sajnálatos módon azonban már késő volt: a férfinek már csak a holttestét tudták kiemelni a fülkéből.

Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, többen is úgy vélik, hogy a tragédiát egy durrdefekt okozhatta, vélhetően ettől siklott ki a monstrum. A kamiont vezető F. Csabát most rengetegen gyászolják. Mint mondták: a férfi rutinos sofőrnek számított, hosszú ideje vezetett kamiont, és úgy tudják, hogy a jármű is jó műszaki állapotban volt. Hozzátették: a férfi remek kolléga volt, sokan ismerték is sofőrkörökben, mindannyian megdöbbentek a baleset hírére.

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.