Fontos üzenetet kaptak a nyugdíjasok! Ekkor érkeznek jövőre a kiutalások

Minden nyugdíjast érinti, hogy a nyugdíjak emelkednek január elsejétől 3,2 százalékkal. A másik nagyon fontos változás a jövő évben nyugdíjba menőket érinti, hiszen jövőre változnak az úgynevezett valorizációs, azaz értékkövetési szorzók, amelyeknek kulcsszerepe van a nyugdíjszámításban. A méltányossági küszöb 120 ezer forintról 140 ezer forintra emelkedik.

Fotó: Illusztráció: Pexels

Jövőre is lesz 13. havi nyugdíj, 2025 februárjában érkezik, most már bekerült a törvénybe is, hogy februárban kell fizetni a 13. havi nyugdíjat, és ennek az összege megegyezik a februári nyugdíj összegével, tehát gyakorlatilag februárban dupla nyugdíjat kap minden jogosult. Nagyobb horderejű változás jövőre nem lesz, a nyugdíjkorhatár marad 65 év, nem emelkedik, a nők is megnyugodhatnak, marad a 40 év munkaviszony után járó kedvezmény.

2025 nyugdíj utalás: itt vannak a dátumok

Jó hír a nyugdíjasok számára, hogy a januári nyugdíj utalás korábban érkezik. A hivatalos, friss nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő lesz 2025-ben a január, az április, a július, az október és a december.

január 10. (péntek)

február 12. (szerda) + 13. havi nyugdíj

március 12. (szerda)

április 11. (péntek)

május 12. (hétfő)

június 12. (csütörtök)

július 11. (péntek)

augusztus 12. (kedd)

szeptember 12. (péntek)

október 10. (péntek)

november 12. (szerda)

december 2. (kedd)

A postai úton történő nyugdíjfizetés esetén is kalkulálhatunk előre

Azok se csüggedjenek, akik postán kapják a nyugdíjat. 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat már novemberben küldte ki a posta hazánkban. Érdemes azonban elgondolkodni a juttatás folyósításának mikéntjén, hisz amennyiben bankszámlára kérjük a nyugdíjat, úgy sokkal előbb nálunk landolhat, mint postai kifizetés esetén.