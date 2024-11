A hasfájás volt az első jel: pár héttel a szülés előtt tudta meg egy nő, hogy babát vár

Boldogan fogadta első gyermeke születését egy fiatal brit pár tavaly augusztusban. Beth Crowder és Liam Duggan fiuk, Brodie után szerettek volna még gyereket, de úgy tervezték, majd csak két év múlva vágnak bele a családbővítésbe. A két évből végül pár hét lett, ugyanis a 25 éves lány már három héttel a szülés után újra teherbe esett - noha ők ezt csak jó pár hónappal később tudták meg.

Pár héttel első babája születése után esett ismét teherbe a fiatal lány / Fotó: Pexels

Brodie nyolc hónapos volt, amikor Beth gyomorfájdalmak miatt kórházba ment, majd a vizsgálatot követően azt a döbbenetes tényt közölték vele, hogy ismét várandós, mi több, már a 30. héten jár.

Elég nagy meglepetés volt. Nem csak az, hogy újra terhes voltam, hanem az is, hogy már 30 hetes voltam. Egész idő alatt rejtve maradt. Nem voltak tünetek

- mondta el Beth.

A fiatal anyuka ezek után felhívta a párját, Liamet, majd megkérte, hogy üljön le, mielőtt elújságolta volna neki: pár héten belül ismét szülők lesznek.

Beth pocakja végül csak akkor kezdett el kikerekedni, amikor már nyolc hónapos terhes volt második fiával, Bailey-vel, aki idén júliusban született. A történtek után a fiatal nő kijelentette, bár nem könnyű egyszerre két pici gyerekről is gondoskodni, mégsem változtatna semmin az életében, ráadásul a családjára, a barátaira és persze a párjára is mindenben számíthat. Azt viszont határozottan kijelentette, harmadik babát már biztosan nem szeretne - írja a The Sun.