Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy izgalomra vágyott, ezért félrelépett, ráadásul nem is egyszer... Nem tudja, ezek után mitévő lehetne!

A viszony felüdülést okozott a nőnek / Fotó: Pexels/Tima Miroshnichenko (Képünk illusztráció)

Viszony lett a házas életből

A 36 éves nő 8 éve van együtt 40 éves férjével. Két közös lányuk van, a kicsik 3 és 5 évesek. Nagyszerű élete volt, mindig jól kijöttek a párjával, de mint a feleség bevallotta, azt nem mondhatná, hogy nem unatkozott az évek során. Minden nap beleolvadt a másikba, és mondhatni, hogy a romantika elhalt.

Arra is rájött, hogy a lelke mélyén mindig is bele volt zúgva a legjobb barátjába, akivel az egyetem óta ismerték egymást, de egyikük mindig is kapcsolatban élt, így a dolgok plátóiak maradtak. Egészen egy pár hónappal ezelőttig, amikor is együtt vacsoráztak. Egy üveg bor mellett mindketten elkezdtek bizalmas információkat megosztani a másikkal. A férfi nemrég tudta meg, hogy a barátnője terhes, és nehezen tudta feldolgozni, hogy apa lesz. Egyik dolog a másikhoz vezetett, és egy gyenge pillanatban részegen átlépték azt a bizonyos határt. Azóta nem tudták távol tartani magukat egymástól. Amikor elért egy szintet a viszony, akkor beismerték egymásnak az érzéseiket és onnantól nem volt megállás, már nem számított, hogy ki mit gondol. Most már őrülten szerelmesek egymásba és együtt akarnak lenni. A nő legkevésbé sem szeretné, ha összeomlana az élete, de ettől a szerelemtől megint nőnek érzi magát.

A The Sun szakértője azt javasolja a nőnek, hogy próbálja meg nem elfelejteni, hogy a romantika mámoros érzés, de korai időszakában vannak ennek a viszonynak, így benne van a pakliban, hogy pár hónap múlva felszáll a rózsaszín köd. Ahelyett, hogy a házasságban élő nő mindent kockára tenne, inkább beszéljen a férjével arról, miként tudnák egy kis spontaneitással feldobni a kapcsolatukat.