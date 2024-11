Orbán Viktor: „Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk”

Aki volt katona, és állt őrségben, az pontosan tudja, hogy az éjszaka mindig a hajnal előtt közvetlenül a legsötétebb. Most is így állunk. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Már csak két hónap, és akkor hirtelen be fog köszönteni a hajnal, de addig ebben a korábbinál is sűrűbb sötétségben fogunk élni. A háború két legveszélyesebb hónapja következik