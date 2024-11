Most érkezett: tűzoltók és mentősök a MOM Parknál, kiürítették a bevásárlóközpontot

Szirénázó tűzoltóautók és mentők érkeztek nagy számban a XII. kerületbe, az Alkotás utcánál található bevásárlóközponthoz, a MOM Parkhoz, miután az üzletközpontban ijesztő dolgot észleltek.

Tűzoltóautók és mentők érkeztek. Fotó: Bors

Lapunk úgy értesült, hogy az üzletházban furcsa szagot éreztek, ami nemcsak különös volt, hanem maró, szúró érzést keltett. Ekkor azonnal riasztották a tűzoltókat, akik több esetkocsival érkeztek a helyszínre.

Maró szag miatt riasztották a tűzoltókat egy XII. kerületi bevásárlóközpontba, az Alkotás utcába. A fővárosi hivatásos tűzoltók kiürítik az épületet. A helyszínre érkezett a katasztrófavédelmi mobil labor is, a tűzoltók méréseket végeznek

- közölte a történtek után röviden az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, akik hozzátették, hogy valóban egy terjengő, irritáló szag miatt riasztották őket.

Sok embert kellett kihozni a bevásárlóközpontból, a moziban több flm is ment. Fotó: Bors

Információink szerint a maró, irritáló szag az épületkomplexum egyik alsó, mínuszos szintjén kezdett el terjengeni, méghozzá az egyik ottani drogériában. Úgy tudjuk, hogy a tűzoltókat is az üzletből értesítették. Lapunk úgy értesült, hogy a kiürítést azonnal megkezdték, hamarosan emberek tömegei sereglettek ki a plázából. Valóban sokan lehettek, a vásárlókon kívül ugyanis vélhetően az üzletközpont mozijában is többen ültek, ott ugyanis több filmet is játszottak még a bejelentés idején.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a nagy riadalmat. Fotó: Bors

Információnk szerint az eset során senki nem lett egyelőre rosszul, de biztosat nem tudni, az embereket ugyanis jelen pillanatban is terelik ki az épületből. Új információk esetén cikkünket frissítjük.