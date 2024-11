Magyarországon először: rendkívüli kiállítás nyílik a Városligetben

Fotó: LIGET BUDAPEST

„A NEO Kortárs Művészeti Tér a Millennium Háza része, amely immár öt éve várja a látogatókat. Ez az épület a Liget Budapest Projekt fontos sikertörténete, hiszen restaurálásával magyar építészet kiemelkedően fontos értékét és mementóját sikerült megmentenünk. Nem véletlen, hogy az eredeti pompájában helyreállított évszázados épületre az elmúlt években több százezren voltak kíváncsiak. Nagy örömmel mondhatom, hogy a hosszú évtizedek hányattatásai után pedig sikerült végre a külsőhöz méltó tartalommal is feltölteni az épületet, ahogy a most nyíló kiállítás bizonyítja, a NEO Kulturális Tér a főváros kiemelt kulturális helyszínévé vált, a világ legfontosabb kortárs alkotóinak bemutatásával, programjaival, workshopjaival hidat teremt kortárs művészet és a közönség között.” – emelte ki Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Viola műveit olyan rangos intézmények mutatták be, mint a párizsi Grand Palais - ahol retrospektív kiállítása lenyűgözte a közönséget-, valamint a New York-i Museum of Modern Art (MoMA), a Los Angeles County Museum of Art (LACMA), vagy a londoni Tate Modern, melyek központi szerepet játszottak a videóművészet elismertetésében. A Velencei Biennálén 1995-ben Viola képviselte az Amerikai Egyesült Államokat, és egyéni kiállításain bemutatott installációival és egycsatornás műveivel világszerte nagy hatást gyakorolt a videóművészet irányzataira.

A Csend című kiállításról

A NEO Kortársművészeti Térben megrendezett Csend című kiállítás Bill Viola első magyarországi szerzői tárlata, melynek célja, hogy az alkotó munkáinak bemutatásával a meditatív művek világát hozza közel a nézőkhöz figyelmet, elcsendesedést, megnyugvást sugározva. A kiállítás alkalmas arra is, hogy a pszichológia, a vallások, a technológia adta lehetőségek és a kultúrtörténeti szimbólumok iránt nyitott látogatók érdeklődését is felkeltse.