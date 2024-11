Bearanyozta a pénteki hóesés a Duchenne-szindrómás Levi napját. A 6 éves kisfiút ugyanis szánkón vitte Adrienn óvodába, hogy kisfia minél többet tapasztalhasson a gyönyörű téli tájból. Az első hó láthatóan nagyon tetszett a kisfiúnak. Édesanyja azonban tudja, minden nappal egyre fogy az esélyük, hogy kisfia állapotromlását megállítsák - derült ki a Ripost cikkéből.

Levi édesanyja nem tudja, hányszor örülhet még az első hónak kisfia Fotó: Máté Krisztián

Adrienn mindent megtesz, hogy kisfia megéljen a lehető legtöbb mindent, hiszen az idejük egyre csak fogy. Ha Levi nem kapja meg a génterápiát, hamarosan annyira elsorvadnak az izmai, hogy kerekesszékbe kerül.

„Most épp a Télapót várjuk, ugyanis mindig szoktunk neki levelet írni, ahogy a Jézuskának is. Az én levelem mindig egyről szól, Levi gyógyulását kérem. Ő most Mancs őrjáratos játékokat, kocsikat kér, azok a kedvencei. Ezeket mindig bele kell írni, de mindig gondol másokra is. Nekem is szokott kérni

Egyszer azt mondta, hogy azt kéri nekem, hogy soha többé ne sírjak

– részletezte az édesanya, aki nem tudja, meddig örülhet még kisfia önfeledten a havazásnak.

Levi imádta az első havat, édesanyja szánkóval vitte az oviba, hogy minél többet megtapasztalhasson belőle kisfia Fotó: olvasói fotó

„Félünk, hogy kifutunk az időből”

Levi gyűjtése jelenleg kicsit több mint 32 millión áll, ami szép összeg, ám az 1 milliárd forintos génterápiához képest kevés.