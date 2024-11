"Itt mindenki hülye? Itt? Mindenki!" - Magyar Péter szerint ilyen a világ

Magyar Péter nárcisztikus személyiségzavara pár hónap alatt egyértelmű lett a nyilvánosság számára is. Az önmagát felsőbbrendűnek, tévedhetetlennek tartó politikus maga körül mindenkit teljesen idiótának néz. Konkrétan mindenkit: legyen szó a családjáról, a szavazóiról vagy a legközelebbi munkatársairól. Vajon mi játszódhat le Magyar Péter fejében, ha másokra gondol?

Magyar Péter nem fogja vissza magát, ha másokat kell ócsárolni. Még szerencse, hogy ő tökéletes... Fotó: Ripost

Felsőbbrendűség, magát mindenkinél különbnek látó személyiség képe bontakozik ki, gőg, lenézés, a megvetett emberek alázása. A kedvenc, gyakorta használt kifejezések önmagukért beszélnek. Rajta kívül mindenki debil, agyhalott, kretén, idióta vagy köcsög...

Magyar Péter: elegem van a debil családomból

Magyar Péter volt felesége, az egykori igazságügyi miniszter, Varga Judit korábban a Frizbi TV-nek adott interjújában beszélt arról, hogy exférje nemcsak róla, hanem a kollégáiról, a család többi tagjáról és idegenekről is gyakran beszélt lenézően, sértő szavakat használva. A Hajdú Péterrel való beszélgetésből egyértelműen kiderül, hogy Magyar Péter egyik legjellemzőbb szavajárása a debil. Az egykori politikus szerint korábbi férje állandóan kommentelgette az édesanyjával való telefonbeszélgetéseket. Az egyik alkalommal így tette ezt:

Mit kell azzal a debil anyáddal beszélni?

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor így nyilvánult meg. Még amikor Brüsszelben laktak, a Varga-Magyar házaspár egy katolikus közösségbe járt, amit Varga Judit nagyon szeretett, mert vasárnap reggelenként kellemesen el lehetett beszélgetni az ottani emberekkel. Magyar Péter azonban rendszeresen megrótta a nejét, mert szerinte az asszony "túlságosan debilen" beszélgetett, amivel lejáratta a férjét – emlékeztet cikkében a Ripost.

Az interjúban az is elhangzik, hogy Magyar Péter úgy tette tönkre a családi idilleket, hogy egyszer csak megkérdezte a feleségét, hogy "miért kell ilyen debilen nézni". De Varga Judit azt is felelevenítette, hogy az elmúlt időkben a nagyobbik gyermekük már nemcsak szemtanúja, hanem elszenvedője is volt az apja kirohanásainak.

Magyar Péter a tinédzser korú gyermekét is többször sanyargatta lelkileg.

Ennek meg is lett az „eredménye”, Varga Judit ugyanis elmondta, hogy nagyobbik fia már nem hajlandó visszamenni az apjához lakni, még egy hétre sem.

Mit jelent az, hogy debil? Orvosi értelemben fogyatékos A közbeszédben: hibbant, agyalágyult, hígvelejű, együgyű, félkegyelmű, féleszű, félnótás Durva jelentése: kretén, hülye, idióta

Magyar Péter: agyhalott Soros-ügynököket juttattam Brüsszelbe

Nyugalom! Magyar Péter nem csak a családjával ilyen kegyetlen. A munkatársait is semmibe veszi. Egy múlt héten kiszivárgott hangfelvétel szerint Magyar megtiltotta az európai parlamenti (EP) képviselőinek, hogy nyilatkozzanak, mert szerinte csak mindent elrontanának, amit ő felépített. Magyar ennek nyomatékos szavakkal hangot is adott: agyhalottnak, teljesen alkalmatlannak, politikai antitalentumnak nevezte őket.