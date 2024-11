Senki sem tudja, hol lehet a mindössze 15 éves Amanda. A Budapest XIX. kerületében élő kamaszlányt vasárnap, november 3-án látták utoljára. Ekkor elment otthonról, ám haza már soha nem érkezett. Noha a hatóságok is nagy erővel keresik, most a lakosság segítségét is kérik a megtalálásában. Amanda körülbelül 165 centiméter magas, átlagos alkatú, sötétbarna haja hosszú, szeme barna, szemüveget visel. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fiatal lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.