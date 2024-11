Szívszorító: együtt temették el a gernyeszegi baleset tragikus sorsú házaspárját, két kislányt hagytak hátra

Mint arról a Bors is írt, egy köztiszteletben álló család négy tagja hunyt el november 3-án a tragikus gernyeszegi - Románia - balesetben. Ismeretes, a neves állatorvos és állattenyésztő hírében álló F. István feleségével, Ildikóval és a férfi szüleivel utazott Maros megyében, amikor Gernyeszegnél a család kocsija áttért a szemközti sávba, ahol egy kamionnal ütközött.

A gernyeszegi baleset tragikus sorsú házaspárját egy időben, egyszerre helyezték örök nyugalomra Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Mindenkit sokkolt a gernyeszegi baleset

Bár a segítség azonnal a helyszínre érkezett, a család egyetlen tagját sem lehetett már megmenteni, a baleset helyszínéről csak a kamion sofőrjét szállították kórházba, ő ugyanis a történtek után sokkot és pánikrohamot kapott. Ildikót és Sándort azóta is egy egész település gyászolja, a házaspár köztiszteletben állt a településen, mindenki szerette őket. Sándor nevét mindenki ismerte, a férfi ugyanis nem csupán állatorvosi munkásságával vívta ki a közösség megbecsülését, de állattenyésztői munkája miatt is: neves vizslatenyésztőnek számított, saját kennelt tartott fenn, maga is több eb büszke gazdája volt.

Együtt temették a házaspárt

Információink szerint a pár két kamasz lányt nevelt nagy szeretetben, a 13 éves Sarolta és a 16 éves Gyopár most a rokonokhoz került. Szüleiket szerdán (november 6.) helyezték örök nyugalomra, méghozzá szívszorító módon: a párt ugyanabban az időben, ugyanabban a temetőben, együtt temették el.

Utolsó útjukra, úgy tudni, rengetegen elkísérték őket:

Legyen a fenti világ méltó pihenőhelyed, ahol a fenyvesek közt, Sándor vállán megnyugodva, továbbra is mindannyiunkra odafigyelsz

- írta Ildikó összetört testvére, Csilla.

Segítenek az árván maradt lányokon

A család, az ismerősök és a barátok azonban a két árván maradt kislányon is próbálnak segíteni:

Mind életüket vesztették. Hátra maradt két, kiskamasz lányuk: a 13 éves Sarolta és a 16 éves Gyopár. Nem részletezem most Sarolta és Gyopár helyzetét, sürgős segítségre van szükségük

- írta a család egyik barátja, Boróka.

Azt egyelőre, hogy hogyan történt a beleset még nem tudni, a rendőrség jelenleg is vizsgálja a körülményeket.