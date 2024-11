"Aranyszíve volt" - Megható: így fogtak össze a jótékonykodás közben balesetező Laciért

Mint arról a Bors is beszámolt, a halálos baleset a Zala vármegyei Rezinél történt: a 46 éves László éppen a 7327-es úton autózott, amikor egyik pillanatról a másikra német rendszámú Volkswagenjével áttért a szembejövő sávba, ahol frontálisan karambolozott az ott érkező Audival.

A baleset akkor történt, amikor Laci éppen egy rászoruló családhoz igyekezett segíteni. Most barátai gyűjtenek az aranyszívű férfi családjának Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Jótékonykodás közben érte a baleset

Bár az Audi A6-ban ülő fiatal férfi könnyebb sérülésekkel megúszta a borzalmas ütközést, László már nem volt ilyen szerencsés: a férfi beszorult a felismerhetetlenségig összeroncsolódott kocsiba, ahonnan a helyszínre siető tűzoltók már csak a holttestét tudták kiemelni. A történtek után a családapa családja, ismerősei és barátai teljesen összetörtek, jelenleg is több tucatnyian gyászolják Lacit:

Mint ezt már biztosan nagyon sokan tudjátok, elvesztettünk egy csupaszív embert, személy szerint nagyon jó barátomat

- írta összetörten egyik közeli barátja. A férfi azt is elárulta, hogy Laci nemcsak csodálatos édesapa és férj volt, aki rajongott a családjáért, de emellett mások fájdalma mellett sem ment el soha: Laci ugyanis rengeteget segített rászoruló családokon.

Gyűjtenek a barátok

Lapunk úgy tudja, hogy a férfinek szívügye volt mások megsegítése, rengetegszer vitt télire tüzelőt balsorsú családoknak, akiket pénzzel is támogatott, vagy éppen az adományok eljuttatásában segített.

Ismerősei egy emberként állítják: László tisztaszívű ember volt.

Nagyon sokat segített, kinek, amivel tudott. Hatalmas aranyszíve volt

- mondta az egyik ismerőse. Azon a tragikus napon is ezt tette: éppen egy szerencsétlen sorsú családhoz igyekezett a kocsijával, amikor a baleset történt.

Alapítvány is csatlakozott a kezdeményezéshez

Jó barátja ezért úgy döntött: most ő szeretne segíteni Laci gyászoló családján, így gyűjtés szervezett a férfi összetört szeretteinek:

- Most arra kérnék minden kedves ismerőst, aki ismerte és tudja, hogy milyen ember volt Ő, hogy most mi segítsük meg utolsó útját azzal, hogy a temetésére gyűjtünk - kérte a férfi. Úgy tudjuk, hogy a felhívás hírére ismerősök és ismeretlenek is megmozdultak, és többen is beszálltak már a gyűjtésbe, mi több, azóta az az alapítvány is csatlakozott a kezdeményezéshez, akikkel Laci korábban együtt dolgozott.

Nem az alapítvány szervezett gyűjtést, s nem a család kért segítséget, én döntöttem ezt el és én kértem az alapítvány segítségét, hogy mehessen oda is a segítség

- szögezte le a férfi.