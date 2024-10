Élő vámpírrá változott: ritka betegség teszi pokollá a nő életét

Az akut intermittáló porfíria néven ismert ritka betegség azt jelenti, hogy az amerikai Minneapolisban élő Phoenix Nightingale-nek mindenképpen kerülnie kell a fokhagymát. A 32 éves, kétgyermekes nő végzetes rohamot kaphat, ha túl sokat eszik a ként tartalmazó hagymafélékből. Egy roham során három napig súlyos fájdalmat, migrént élhet át és székrekedése lehet. Ha fokhagymát eszik, akár napi 30-szor is hányhat, az immunrendszere összeomlik. A teste sokkot kap, emiatt a légzése is leállhat – így a kénben gazdag fokhagyma végzetes is lehet számára.

Ez a ritka betegség ihlette a vámpírmítoszokat is Fotó: Pexels

Ráadásul egyes porfíriában szenvedő betegek fényérzékenységben szenvednek, visszahúzódó ínyük van, amitől a fogak jobban kiállnak, sötétvörös a vizeletük – ami miatt régen az emberek azt hitték, hogy vért isznak. Ehhez jön hozzá a fokhagymától való idegenkedés... Ezért is hívják vámpírbetegségnek is a kórt.

– Túl sok kén van a fokhagymában, és kénallergiám van. A fokhagyma nagy mennyiségben vagy hosszabb ideig tartó fogyasztása végzetes lehet. A diagnózis felállítása óta nem ettem fokhagymát, így vannak olyan ételek, amiket sosem kóstoltam meg – magyarázta Phoenix, aki élete során több mint 480 rohamot élt át. Azt mondja, hogy ezek „fájdalmasabbak, mint a szülés”.

Egy rohamomnál nem mentem kórházba, és 40 órán át tartott. Szünetmentes hányás, eszméletvesztés, sikoltozás és sírás volt... Két gyermek anyjaként nyugodtan állítom, hogy ez sokkal rosszabb és fájdalmasabb, mint a szülés.

Nem tudok enni vörös szőlőt, kávét vagy szóját, és egyáltalán nem ihatok alkoholt – teszi hozzá.

Most azért osztja meg történetét, hogy segítsen felhívni a figyelmet az állapotra. Phoenixnek ugyanis 31 évébe telt megkapnia a helyes diagnózist.