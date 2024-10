Tuti tipp ha nem szeretsz pakolni és takarítani: 10 perc és újra rendezett a lakás

Egy koszos lakás zavaró tud lenni, főleg ha nem szemétről van szó, hanem arról, hogy itt, ott van egy szennyesruha, egy-egy pohár vagy bármi más. A takarítás márpedig nem szokott az emberek kedvenc feladata lenni. Épp ezért most Undine Almanai, életstílus influenszer saját Youtube-csatornáján megosztott egy tippet, hogy végezz mindennel mindössze 10 perc alatt.

Nem sokan szeretnek takarítani. Fotó: @Pexels

Undine nem a nagytakarítás híve, hanem a gyors rendrakásé. Épp ezért mindig arra törekszik, hogy minél hamarabb végezzen a házi munkákkal, ugyanis annak ellenére, hogy nem szeret tisztítani, a tiszta lakást szereti. Épp ezért találti ki egy módot, amivel ezt pikk-pakk elérheti és tanácsa annyira sokaknak tetszett, hogy videóját már több ezren látták.

A lényeg: a hajtogatás. Először is minden földön lévő ruhát kupacokba rendez, szétválogatja melyik szennyes és melyiknek nem, de előtte összehajtja őket. Így ugyanis a tiszt vagy még viszonylag tiszta darabok mehetnek is a szekrénybe. Épp ezért az a javaslata, hogy a gardróbban is külön tároljuk a nadrágot, pólot, pulóvert, zoknit és ne egybe ömlesztve, mert úgy sokáig tart a szétválogatás és elpakolás.

Ruhái után pedig gyorsan az ágyán lévő ágyneműt is összehajtotta és szobája máris rendezettnek tűnt annak ellenére, hogy nem volt patyolat tiszta. De őt ez ugyan nem zavarta. Mind mondta, ez a lusta takarítás. Őszinteségével pedig annyira megnyerte követőit, hogy ők meg is köszönték neki, hogy reális képet ad arról, milyen idegesítő is tud lenni a takarítás, írja a DailyStar.