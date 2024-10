Kuvasz kutyájuk is nyüszítve menekült be a házba: ufo nézett be Terike néniék ablakán

Míg korábban a legtöbb ember az ufókról szóló híreket őrültségnek gondolta, addig ma már a lakosság nagyrésze kezdi megérteni, hogy furcsaságok történnek a világban. Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne szivárogjanak ki UFO-felvételek, nemrég pedig 150 ember állította egyszerre, hogy egy bizonyos helyen földönkívüliek koncentrálódnak. A hatalmas mentalista, Uri Geller is is nyilatkozott már a földönkívüliekről, és olyan sok bizonyíték kerül folyamatosan napvilágra, hogy még a legszkeptikusabbak is kezdik elfogadni, hogy idegenek járnak a bolygónkon.

Terike néni halálra rémült, amikor meglátta a lényt

Terike néni és Pista bácsi Szeged külterületén élnek egy régi családi házban, amelyhez hatalmas telek tartozik. Hétfő este már lefekvéshez készülődtek, mit sem sejtve tévéztek az ágyban. Egyszerre azonban azt hallották, hogy a kutyák nyüszítenek odakint.

Olyan volt, mintha fájdalmuk lett volna. Kinyitottam az ajtót, és megnéztem, mi van velük. A kuvasz kutyám és a pincsik úgy szaladtak be, mintha az életüket féltenék

- mesélte Terike néni, aki nagyon dühös lett az ebekre, korábban ugyanis soha nem viselkedtek így.

A kutyák a gazdáikhoz húzódtak, és zavartan morogtak, vicsorítottak. Hamarosan elment a tévéadás. Először azt hitték, hogy a készülék hibásodott meg, nem sokkal később azonban az áram is elment. A telefonjuk zseblámpájával kezdtek közlekedni a házban, hogy rájöjjenek, mi lehet a probléma, mikor egyszer csak a néni észrevette, hogy egy szürke, hatalmas szemű lény figyeli őket.

Az ablakban állt és engem nézett. Magas volt, nyúlánk testalkatú, a szemei pedig majdnem elfoglalták az egész fejét. A férjem után rohantam, hogy megmutassam neki, de amikor visszaértünk a szobába, eltűnt

- mesélte Terike néni.

Nem sokkal később az áram is visszajött.