Szemcseppel akart végezni a férjével: blogbejegyzés buktatta le

Bűnösnek vallotta magát csütörtökön egy iowai nő, miután szemcseppekkel mérgezte meg a férjét. A 39 éves Daisy Zantjer után egy éven át nyomoztak, bizonyítékokat gyűjtöttek. Először csak azt tudták, hogy a férj mérgezés miatt került kórházba, és az asszony lehet a tettes – írja a CrimeOnline. Idő közben kiderült, hogy egy olyan szemcseppet használt a nő, amelynek egyik hatóanyaga a tetrahidrozolin. Ez álmosságot, alacsony vérnyomást és lassú szívverést okozhat. Zantjer férje 2023 júliusában szorult orvosi segítségre légzési problémák miatt. A szakemberek beavatkozásának köszönhetően életben maradt. Ezt követően indult meg a vizsgálat...

Zantjer elismerte, hogy abban a hónapban kétszer tetrahidrozolint tett férje italaiba. Az asszony egyébként néhány évvel korábban több blogbejegyzést is írt, figyelmeztetve mindenkit azokra a mérgező vegyi anyagokra, amik egyszerűen beszerezhetők és nem is gondol rájuk az ember. Ezzel az volt a célja, hogy biotermékek vásárlására biztasson másokat, ám valószínűleg innen merítette az ötletét a gyilkossághoz – és könnyen lehet, hogy a rendőrséget is ez vezette nyomra.

Zantjer ítéletének kihirdetése november 7-én várható. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy miért akart végezni a férjével.