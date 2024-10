Rejtélyes szelfin jelent meg Ági - így találták meg az eltűnt, nagykanizsai nőt

Eltűnés miatt kerestek egy fiatal, gondnokság alatt álló 39 éves nőt. A Nagykanizsán élő Ágnes fényképét családja és barátai azonnal megosztották a Facebookon, hogy minél több helyre eljusson, hátha valaki találkozik vele. A család jelezte a rendőrségen is az eltűnést, így körözést adtak ki a nő miatt. Lapunknak sikerült felvennie a kapcsolatot Ágnes édesanyjával, aki elmondta: a kommentelőknek és a rendőrségnek hála megtalálták a lányát!

Egy, a nagykanizsai buszpályaudvaron fotózott képre került rá véletlenül az eltűnt Ági Fotó: Google Maps

Elképesztő összefogás indult a fiatal nő miatt. Eltűnési fotója alatt sorakoztak a kommentek, íróik mind-mind segíteni akartak a családnak. Az édesanya szerint volt, aki még le is fényképezte.

- Ági hétfőn tűnt el, nagyon megijedtünk, de már szerencsére megtaláltuk! Itt van mellettem, megyünk haza

– kezdte az édesanya. - Nagyon hálásak vagyunk az embereknek, mert nagyon sokat segítettek, és persze a rendőrségnek is! Amikor elkezdtük keresni, kiraktuk a fényképét is. Ez alá rengetegen írtak nekünk, de volt egy lány, aki még le is fényképezte. Persze véletlenül, nem ismerte őt. Éppen a nagykanizsai buszállomáson volt a barátnőjével ez a lány, róla akart fényképet csinálni. Aztán látták az eltűnési képet és megnézték a fényképüket újra. Kiderült, hogy a lányom a háttérben állt.

A rendőrség mérte be végül az eltűnt mobilját Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Elképzelhető, hogy a fénykép miatt tudták pontosan, hogy milyen ruhában indult útnak Ági, illetve hogy merre indult el.

- Budapestre ment busszal, mert kiderült, hogy megbeszélt egy találkozót

– folytatta az anyuka. - Ám az illető nem ment el a megbeszélt időpontra a megjelölt étteremhez, így nem találkoztak. Aztán, mivel az étterem egy idő után bezárt, ő az utcán kóválygott. Ezután futott bele három idegenbe, aki kihasználták az állapotát és becsapták. Azt mondták neki, hogy adnak szállást, de aztán kicsalták tőle az iratait és a pénztárcáját. Végül a rendőrség mérte be a telefonját, így találtuk őt meg! Szerencsére az ijedségen kívül nincs semmi baja. Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk! - zárta szavait a megkönnyebbült édesanya.