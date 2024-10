Orbán Viktor: Brüsszel nyíltan meg akarja buktatni a magyar kormányt

Körvonalazódnak a magyar intézkedések, fenntartjuk a gazdasági semlegességet – emelte ki Orbán Viktor. A kormányfő közölte, hogy idén 1-2 százalékos bővülés lesz, de jövőre nagy lendületet veszünk. A megfizethető lakhatás tekintetében kell előrelépni, és Budapesttel is készen állnak a tárgyalásra. Lesz egy nagy lakásboom. Jól haladnak a tárgyalások a szakszervezetekkel a bérekről. A cél, hogy egymilliós átlagkereset legyen Magyarországon, és lesz munkáshitel is. A KKV-k támogatása is erősödni fog – ismertette a kormányfő.

Ezek együtt meg fogják lendíteni a magyar gazdaságot, ami 2025 első felében már világosan fog látszani – hangsúlyozta.

Orbán Viktor arról is szót ejtett: az európai járműipar termelése sajnos lelassult és átalakulás zajlik. A magyar gazdaságnak pedig (ezt harminc éve még nem gondoltuk volna – teszi hozzá) az egyik meghatározó területe a járműipar. Járműipari nagyhatalom vagyunk. Itthon óriási fejlesztések vannak, hogy ne zárják be a gyárakat.

– Ma már biztosan tudom mondani, hogy minden nagy autógyár itt marad Magyarországon, mert megkezdődtek azok a beruházások, amik a termelést a jövő autógyártásában is Magyarországon fogják tartani. Két-három év múlva nyilvánvaló lesz, hogy a világ előtt jártunk az átállással – magyarázta.

Hosszú távra nézve a magyar gazdaság kilátásai fényesek – emelte ki végszóként.