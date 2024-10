Marad az idősek ingyenes fogászati ellátása

A Kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény idősekre vonatkozó, fogászati ellátásáról szóló részét. A tervezet szerint az ingyenes ellátásra jogosultság korhatárát 62 évről 65 évre emelték volna.

Továbbra sem emelkedik a korhatár: az idősek 62. életévük betöltését követően részesülhetnek ingyenes fogászati ellátásban / Fotó: Pexels (illusztráció)

A társadalmi egyeztetés keretében több családügyi szervezet, valamint az Idősek Tanácsának több tagja is azzal a kéréssel fordult a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, hogy továbbra is a 62. életév betöltésétől maradjon érvényben az ingyenes fogászati ellátására való jogosultság. A tárcához forduló szervezetek azzal érveltek, hogy a kormány által most egyeztetésre bocsájtott és a teljes körű alapellátásra és szakellátásra vonatkozó jogszabály módosítása mind anyagi, mind népegészségügyi szempontból hátrányosan érintené a hazai idős társadalmat.

Mivel az idősekről gondoskodás, illetve a generációk közötti együttműködés támogatása a magyar családpolitika kiemelt része, ezért a Kulturális és Innovációs Minisztérium jelezte, hogy a törvényjavaslat korhatárra vonatkozó részéről szóló hatályos jogszabályi rendelkezéseket változtatás nélkül fent fogja tartani.