Lottómilliárdosok, hol vagytok? - Magyar nyertesek, akik sorsára sokan kíváncsiak

2024. október 19-én valaki elvitte az ötöslottó történetének eddigi legnagyobb nyereményét, ami elképesztő 6,613 milliárd forintot jelentett! Ez az óriási összeg újra felhívta a figyelmet arra, hogy mi történik a lottómilliomosokkal, akik a szerencsejáték révén hirtelen hatalmas vagyonhoz jutnak. Vajon hogyan alakul az életük? Tényleg megváltoztatja őket a pénz, vagy el tudják kerülni a vagyon okozta csapdákat? Ebben a cikkben visszatekintünk néhány ismert magyar lottónyertes történetére.

Az ötöslottó összege: 6,6 milliárd forint. Ennyit nyerhetett a szerencsés a lottón? Fotó: 10th Ring

1. Andraschek László és Anikó: Hajléktalanból lottómilliomos

Az egyik legismertebb magyar lottónyertes páros kétségtelenül az Andraschek házaspár. László és felesége, Anikó nehéz anyagi helyzetben voltak, amikor 2013-ban Győrben, László az utolsó 1500 forintjából lottószelvényt vett. A szelvény azonnal megváltoztatta életüket: 636 millió forintos nyereményt hozott nekik.

Anikó állítása szerint nem vágytak luxuséletre. Később vállalkozásokba fogtak, szenvedélybetegeket segítő alapítványt hoztak létre, és egy alkoholmentes kávézót is nyitottak Győrben. De az Andraschek házaspár története szívszorító fordulatot vett. A tartozásaik miatt be kellett zárni a kávéházat, mert a bolt veszteséges volt és az adóhivatalnak is tartoztak. László újra alkoholproblémákkal küzdött, és később bár visszatért a rehabilitációra, de 2024 májusában elhunyt.

A hajléktalanból lett lottó milliomost végül a rák győzte le. Fotó: kisalfold.hu

2. A hét budaörsi rendőr: Egy közös álom vált valóra

2003-ban hét budaörsi rendőr közösen játszott lottót, és nyertek! A nyeremény 2,2 milliárd forint volt, amit állítások szerint egyenlően osztottak el egymás között. Bár a csapatból senki sem került a nyilvánosság elé, az biztos, hogy a pénz segíthetett abban, hogy mindannyian stabil pénzügyi helyzetbe kerüljenek.

Sokan próbáltak szerencsét, ám mindössze egyetlen győztese lett a milliárdoknak Fotó: Mónus Márton / mti

3. Vidéki házaspár: Diszkréten, de bölcsen

Egy másik híres nyertes egy vidéki házaspár volt, akik 2004 nyarán 250 millió forintot nyertek. Az évek óta 84 ezer forintból élő négytagú család élete egy csapásra megváltozott: házat, autókat vettek, de a pénzüket okosan kezelték. Nem feledkeztek meg a korábbi életükről sem, hiszen a nő visszatért a munkahelyére, egy szociális otthonba, és megvették azt a lottózót is, ahol a szerencsés szelvényt feladták.