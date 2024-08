Leleplezte Cristiano Ronaldo jövőjét az időutazó: senki sem taszíthatja le a trónról

Egészen döbbenetes kijelentéseket tett TikTok-oldalán egy magát időutazónak valló tartalomgyártó. Állítja ugyanis: nem csak hogy a jövőből jött, de ennek köszönhetően pontosan tudja, mi vár ránk a következő hónapokban-években. Ennek megfelelően időről időre jelentkezik is különböző videós jóslatokkal, most például egy olyannal, melyben a legendás focista, Cristiano Ronaldo is szóba kerül. Úgy néz ki, a sportoló hamarosan igen komoly sikereket könyvelhet el, méghozzá a pályán kívül! Persze nem árt fenntartásokkal kezelni a következő jövendölést...

Cristiano Ronaldo jövőjét is felfedte az állítólagos időutazó Fotó: Yasser Bakhsh

Cristiano Ronaldo YouTube-uralma, természettudományos felfedezések, szuperképességek

Az "időutazó látnok" jóslatai igencsak széles skálán mozognak: van, ami egészen hihetően hangzik, míg más nem csak súrolja a sci-fi határait, de masszívan a lehetetlen kategóriába esik. Jöjjenek hát a jövendölések!

2024. szeptember 29.: Cristiano Ronaldo YouTube-csatornája a tizedik legnépszerűbb lesz a feliratkozók számát tekintve. Ez azonban csak a kezdet: 2025 végére az övé lesz az első számú csatorna a videómegosztó felületen.

2024. október 4.: 10 ember szuperképességekre tesz szert világszerte.