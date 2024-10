Hidvéghi Balázs: A kis- és középvállalkozások támogatása is fontos kérdés lesz a hamarosan induló nemzeti konzultációban

A kis- és középvállalkozások támogatása is fontos kérdés lesz a hamarosan induló nemzeti konzultációban - számolt be róla Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon. Már a célokat is kijelölték jövőre: uniós átlag feletti gazdasági növekedést, a bérek vásárlóerejének növelését, megfizethető lakást, és a kis- és közepes vállalkozások megerősítését szeretnék elérni. Ehhez új gazdaságpolitikára és új eszközökre van szükség.

Fotó: Bús Csaba

Ahhoz, hogy a jövőben is sikeresek legyünk, új gazdaságpolitikára és új eszközökre van szükség. Brüsszel bele akarja kényszeríteni hazánkat egy gazdasági hidegháborúba, azt akarják, hogy adjuk fel függetlenségünket. A kormány ezért arról döntött, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb kérdéseiről megkérdezi a magyarokat és nemzeti konzultációt indít

- kezdi a videóját az államtitkár, aki ezt követően arról beszél, hogy az új nemzeti konzultációban két kérdés is foglalkozik a kis- és közepes vállalkozások valamint a multinacionális cégek helyzetével.

"A multicégek az egész világon egyre nagyobb extraprofitra akarnak szert tenni, a gazdaságnak pedig egyre nagyobb részét akarják uralni, kiszorítva ezzel a helyi vállalkozásokat. Ezért álláspontunk szerint minden hazai kis és középvállalkozás számára elérhető módon, tőkejuttatásra van szükség".

Végezetül pedig hozzátette:

"A magyar kormány fellép az árakat egyoldalúan emelő és gazdasági erejükkel visszaélő multinacionális cégekkel szemben. Brüsszel azonban ezt ellenzi. Erről a kérdésről is szeretnénk tudni, hogy mit gondolnak az emberek".