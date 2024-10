„Nem ébredt fel reggel, majd nyolc nap múlva meghalt" – Halála után három ember életét mentette meg Irma fia

Irma fia három ember életét mentette meg szerveivel, édesanyja alapítványt és emlékhelyet hozott létre halála után Fotó: Olvasói fotó

Csiki akkori barátnőjét továbbra is családtagként kezelik Irmáék

Idővel a veszteségből hivatás lett, Irmáék 2020-ban létrehoztak egy alapítványt, aminek célja, hogy segítse a donorrá vált elhunytak családját.

– Sokszor olyan lesz donor, aki családfenntartó volt, édesapa, édesanya. Egy édesapa például 5 kisgyerekkel maradt egyedül, de van aki az egyetlen fiát vesztette el, aki támogatta, segítette. Mi nekik próbálnak segíteni – mesélt az alapítványról Irma. Csiki a tragédia idején akkori barátnőjével élt, aki évek óta kapcsolatban volt a fiatal agrármérnökkel.

Hosszú kapcsolatban voltak, együtt éltek. A kishölgy előtte nem sokkal elvesztette a nővérét majd az édesanyját is. Egymást segítettük a gyászban, de én azt mondtam neki is és a fiam egy korábbi barátnőjének is, hogy nekik most kezdődik az élet, ki kell lépni a gyászból, legyenek boldogok

– mesélte Irma, akinek elhunyt fia volt barátnői is eljárnak a megemlékezésekre, sőt, családi eseményeken is részt vesz a lány, aki Csiki mellett volt halálakor.

– A volt párja úgy beépült a családba, mintha tényleg a fiam felesége lenne. Ragaszkodik a családhoz, hiába, hogy van már férje, a férje is fiamként jön hozzánk, a gyerekeik is ismernek, mintha a nagymamájuk lennék. A gyerekek is tudják, hogy kiről szól ez az egész, hogy kire emlékezünk meg. Mi egy nagy család lettünk – zárta gondolatait Irma, akinek fia, Csikós József örökké Kiskunfélegyháza emlékében él. Ahogy az óvodában ráragadt Csiki becenév is, mely a síremlékén is szerepel. A fiatal férfi halála pedig örökké arra emlékeztet mindenkit, hogy a donorok szerepe fontos, egy család vesztesége pedig három ember életének megmentését is jelentheti.