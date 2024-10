„Egy kis ütés is végzetes lehet” - Fekete szemmel született a kisbaba, szörnyű betegséget jelzett

Egy anya csak akkor fedezte fel, hogy egy ritka vérbetegség hordozója, amikor második gyermeke fekete szemmel született. A darlingtoni Charlene May teljesen magába zuhant, miután kiderült, hogy a most 9 éves Ollie és a 7 éves Harry is hemofíliát örökölt.

A betegség, ami nem gyógyítható, befolyásolja a véralvadási képességet, és a kisebb sérülések néha sürgősségi ellátást igényelnek. May ennek ellenére megengedte a fiainak, hogy futballozzanak. Azt mondta, eltökélt szándéka, hogy két normális kisfiúként élhessék az életüket.

Látható jele volt

Amikor az anya Harryt megszülte, az orvosok hematómát láttak a szemén, annak ellenére, hogy semmilyen trauma jele nem volt. A betegséget néhány hónappal később diagnosztizálták, amikor már elég idős volt ahhoz, hogy vizsgálatokat végezzenek rajta. Ekkor az orvosok megerősítették, hogy bátyjában, Ollie-ban is lappang, mivel Charlene a génjei között hordozta.

Fogalmunk sem volt erről. A gyerekeket sokáig megfigyelték a betegségük miatt. Akár egy kis ütés hatalmas bajt okozhat náluk, a súlyosabb sérülésekről nem is beszélve

- mondta az anya a BBC-nek.