"Még szerencse, hogy én nem dőltem be" – Hamisított koncertjegyeket árult egy csaló

Elpusztíthatatlannak tűnik a koncertjegyekkel való visszaélés. Túl könnyű az interneten megvett jegyeket többször kinyomtatni és eladni, ráadásul mindig lesznek olyanok, akik elcsábulnak egy-egy olcsóbb ajánlatért, vagy a lehetőségért, hogy megnézhessenek egy koncertet amire már kikerült a teltház tábla. Ezt rengeteg csaló ki is használja. Egyik olvasónk is így járt, aki lapunknak számolt be arról, hogy csalás áldozata lett.

Csaló próbálta megvezetni a fiatal lányokat Fotó: Pexels

Mostanra, már lényegében mindenki interneten veszi meg a koncertjegyeit. Ez viszont azzal jár, hogy a csalók ezzel is megpróbálnak visszaélni, ami minden évben többmilliós kárt okoz a szervezőknek, illetve az óvatlan szórakozni vágyóknak, akiket megvezetnek. Mindezek ellenére rengetegen naivvá válnak, amikor egy teltházas koncertre szeretnének jegyet szerezni maguknak.

Erika és barátnője még nyáron megbeszélték, hogy el szeretnének menni egy koncertre. Alig várták, hogy végre meghirdessék az eseményt és megszerezzék a jegyeket, valahogy mégis lecsúsztak róla és mire észrevették, már késő volt. Mindenesetre a két lány reménykedett abban, hogy meghirdetnek egy második napot is, ez viszont sajnos nem jött el.

– Úgy döntöttünk, nem búslakodunk. A koncert hetén úgyis biztos lesznek olyanok, akik nem tudnak elmenni és SOS eladják a jegyüket. Akkor majd lecsapunk rá. – kezdte el mesélni Erika.

Egyre inkább közeledett a koncert napja, nekik viszont még mindig nem sikerült jegyet szerezni. Erika reggel éppen munkába indult, amikor észrevette, hogy egy fiatal nő pont két jegyet árul és méghozzá olcsón is.

Azonnal ráírtam, hogy szeretném a jegyeket. Nagyon aranyos volt az elején, mondta, hogy akkor utaljam el a pénzt neki és küldi is a jegyeket, még az email címem is elkérte

– idézte fel Erika.

A csaló hirtelen agresszívvá vált

Erika akkor kezdett el gyanakodni, amikor a jegyeket áruló nő erősködött, hogy Revoluton utalja át neki az összeget.

Azt mondta, hogy a személyes bankszámláján nagy adóssága van, ezért az egyik munkatársa Revolut számlájára utaljam el a pénzt. Ez nagyon gyanús volt, viszont úgy voltam vele, hogy végül is nekem mindegy hova utalok, viszont amikor adatokat kértem, akkor is csak email címet volt hajlandó megadni.

– sorolta.