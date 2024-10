Az ellenzék Dobrev Klára vezetésével provokációra készül 56 ürügyén

Az a Dobrev Klára akciózik most, aki nagyapjának a kommunista pártállami rendőrsége 1988-ban durva rendőrtámadást vezényelt az antikommunista ellenzék, köztük a Fidesz alapítói ellen, mert szabadon akartunk megemlékezni 1956 emlékéről és az 56-os mártírokról. A Dobrev nagypapa rendszerének brutális rendőrattakjában Orbán Viktort is megverték és le is tartóztatták. Az a Dobrev Klára akar most 1956-ról megemlékezni, akinek a férje, Gyurcsány Ferenc 2006-ban miniszterelnökként a súlyos hazugságai miatt ellene tüntető magyar polgárokra durva és törvénytelen rendőrattakot vezényelt, egész egyszerűen a saját honfitársaira lövetett