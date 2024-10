A NASA tudja, hogy hol lehet életet találni az űrben, de nem ott ahol azt eddig gondoltuk

Az elmúlt években felpörgött a Mars vizsgálata, és a benépesítésének terve, miután a kutatók élet jeleire bukkantak a bolygón. Bár már évtizedekkel korábban arról beszéltek a tudósok, hogy embert kell küldeni a vörös bolygóra, ez még azóta sem történt meg, csupán Rovereket (mars-járókat) tudtak felküldeni a NASA emberei. Ezek az eszközök azóta folyamatosan mintákat gyűjtenek és vizsgálnak meg a bolygó felszínén és rengeteg izgalmas felfedezést tettek már a segítségükkel a kutatók. Például azt, hogy létezhet idegen élet a Marson.

A Marson bukkanhatunk rá először idegen élet nyomaira? /Fotó: NASA

A DailyStar számolt be róla, hogy egy új NASA jelentés szerint nem csak hogy létezhet idegen élet a Marson, hanem azt is megtudják határozni, hogy körülbelül hol élhetnek azok a kis mikrobák, amik ilyen extrém körülmények között is életben tudtak maradni a bolygón.

Nemrég olyan fotókat készítettek a Mars felszínén, amelyen fehér darabok láthatóak néhány régi vízmosás mentén. Arra gyanakodnak a kutatók, hogy ezek porral borított jégrétegek lehetnek. A NASA tudósainak elmélete szerint a mikrobák a jégbe fagyva továbbra is életben lehetnek, sőt akár fotoszintézisre is képesek lehetnek

- írja a lap. A kutatást vezető professzor Aditya Khuller így nyilatkozott a lapnak az elméletéről:

Ha ma bárhol az univerzumban életet próbálunk találni, akkor valószínűleg a marsi jégfelszín a legvalószínűbb hely, ahol keresnünk kellene

- árulta el a NASA laboratóriumának munkatársa. A doktornő rámutatott arra, hogy a jég felső páncélja megvédi a nap sugárzásától a mikrobákat, a napfény pedig 3 méter mélységig lejuthat a mélybe, így az itt "élő" mikrobák képesek lehetnek a fotoszintézisre és felfelé nem is képesek elpárologni.