„Minimum háromszor fejbe ütött ököllel" – vasúti átjáróban pöccent be a Mercis, mindent felvett a kamera

Látszik milyen rossz a vasúti átjáró, dobálja a sín az autókat. Én is kb. így mentem volna át, mert féltem a futóművet. Ő is csak óvatos volt, attól még nincs mentség a reakciójára! A kamerás meg fel se méri a körülményeket, lehetett volna esze neki is, hogy ezért lassít az előtte haladó. Mert egyből megy a dudálás...