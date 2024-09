Tragédia Piliscsabánál: hiába harcoltak a kocsiból kiszabadított emberekért - fotók

A tragikus végkimenetelű baleset a 10-es főúton történt Piliscsabánál: információink szerint egy autó és egy kamion ütközött össze azután, hogy a kocsi - eddig ismeretlen okokból - áttért a szembejövő sávba. A Bors a helyiektől megtudta, hogy a kocsi borzalmasan összetört, az eleje szinte teljesen megsemmisült, a motortérből pedig vastag füstoszlop csapott fel.

A baleset során kocsi eleje teljesen összetört, a motortérből vastag füstoszlop csapott az ég felé Fotó: Bors

A mentők, a tűzoltók és a rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol kiderült, hogy az összeroncsolt kocsiban utazó három ember mindegyike benn ragadt:

Kamion és személyautó ütközött össze Piliscsabán, a 10-es főút belterületi szakaszának 24-es kilométerszelvényénél, a Feketefenyő utcában. A balesethez az esztergomi hivatásos tűzoltók vonultak, akik feszítővágó segítségével három embert kiemelnek a gépkocsiból

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Miután a tűzoltók kiemelték a három embert, azonnal átadták őket a mentőknek. Információink szerint az autót vezető sofőrön már nem lehetett segíteni, szinte azonnal életét vesztette, a hátul utazó fiatal férfi életéért azonban a helyszínen hosszú időn keresztül harcoltak.

Sajnos őt sem lehetett megmenteni: a mentősök minden küzdelme ellenére ő is a helyszínen hunyt el, míg az anyósülésen utazó középkorú férfit életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Az utat még a baleset után is vastagon borították a rommá tört kocsikról leszakadt törmelékek Fotó: Bors

A balesetben a teherautót vezető férfi is könnyebben sérült, úgy tudni, hogy őt is kórházba kellett szállítani. Lapunk úgy értesült, hogy a történtek után borzalmasan nézett ki a helyszín, még a később érkező kocsik is vastag törmelékhalmokon gázoltak át. Azt, hogy pontosan mi okozta a tragédiát, egyelőre nem tudni, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.