"Sugarbaby vagyok, a férfiak tartanak el - de van egy kikötésem"

A 27 éves, skóciai Nova Jewels jól ismeri a férfiakat, és tudja, hogyan tekerjen egyet a kisujja köré. Az egykori esküvői koordinátor négy éve felhagyott a „hagyományos” munkájával, és azóta abból él, hogy férfiaknak kínálja a társaságát.

Azóta a modellt és tartalomkészítőt több mint 50 000 angol font (több, mint 23 millió forint) értékű külföldi utazásokkal és luxusajándékokkal lepik meg a sugar daddyjei. Mint mondja, a munkája része, hogy elcsavarja a férfiak fejét és elfogadja a pénzüket is, ám neki is van egy kikötése, ami a pénznél is fontosabb a számára. Nem hajlandó dohányzó férfival összejönni.

"Nem bírom a dohányzást. Egyszer randiztam egy dohányzó sráccal és undorító volt. Biztos lehetsz benne, hogy ha egy férfi a bár előtt dohányzik, lehet bármennyire is gazdag, engem nem kaphat meg" - fogalmazott a fiatal nő.

Az Egyesült Királyságban most akarják bevezetni, hogy éttermekben és kocsmákban tilos lesz a dohányzás (ezt Magyarországon már alkalmazzák). Sokan felháborodtak a döntés miatt, Jewels azonban bőszen támogatja az elgondolást. Szerinte itt az ideje, hogy a dohányosok rájöjjenek, lehet beszélgetést kezdeményezni anélkül is, hogy közben füstölögnének.

"Nem vagyok egy bulizó lány már, így a részeg és dohányos férfiakat egyszerűen figyelmen kívül hagyom. Annyira undorító ittas vagy dohányos férfival csókolózni, főleg, hogy én nem dohányzom. Az is végtelenül kiábrándító, hogy ha vacsorázom valakivel, akkor ki-kimegy dohányozni és otthagy engem egyedül. Azt szeretem, ha ajándékokkal, utazással és pénzzel lepnek meg, nem azt, ha magamra hagynak..."