Orbán Viktor: Új gazdaságpolitikára van szükség

Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a beszélgetés elején elmondta, Észak-Macedóniába pénteken tartják a közös magyar-észak-macedón kormányülést, mely több szempontból is fontos.

A Kossuth rádió Észak-Macedóniából jelentkezett be, ott nyilatkozott Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

– Most a legnehezebb helyzetben lévő országokhoz el kell menni, amikor a magyar uniós elnökség zajlik

– indokolta látogatása egyik okát a magyar miniszterelnök, megjegyezve, hogy jelenleg Bulgária blokkolja Észak-Macedónia csatlakozást az EU-hoz. Orbán Viktor azt is elmondta, Észak-Macedónia a migráció szempontjából is fontos ország, mert rajta fekszik az illegális migráció útvonalán. A harmadik szempont pedig a gazdasági semlegesség.

– Gazdasági szempontból is fontos Észak-Macedónia, mert fontos infrastrukturális vonalakon fekszik, és így lehet eljutni Görögországba – mondta a kormányfő. – A gazdasági semlegesség egy új kifejezés, és ezzel mindenki barátkozik. Mi azt szeretnénk, ha megnyernénk a mostani évtizedet, és ehhez új gazdaságpolitikára lesz szükség – fogalmazott Orbán Viktor, nyomatékosítva: mindez azt jelenti, hogy a blokkosodó világrendszerből ki kell maradnia Magyarországnak. A miniszterelnök megjegyezte: kettészakítják a világgazdaságot a nagyhatalmak.

Mindkét gazdasági blokkal együtt kell működni

Orbán Viktor elmondta, mindkét gazdasági blokkal együtt kell működni. Megjegyezte: a szankciós politikától sok európai cég szenved, és ez is a blokkosodó világ jele. – Ha mi szilárdan eltökéljük magukat, akkor minden egyes nehéz konfliktusban tudunk olyan álláspontot kialakítani, amikor mi a érdekeink érvényesülnek. Csak azt kell átvenni a Nyugattól és a Kelettől, ami észszerű – fogalmazott a magyar kormányfő. – A nemzeteknek azt tesz jót, ha a világ minden szereplője szabadon kereskedik. Amikor ebbe szankciók jönnek be, akkor mindnyájan veszítünk – tette hozzá Orbán Viktor, aki úgy véli: Európa egy öngyilkos úton jár a blokkosodás miatt.

Konkrét támogatások

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy azok is kapjanak komoly támogatást, akik nem mentek egyetemre. Így pedig szükséges egy munkáshitel létrehozása – tette hozzá. A fiatalok lakáshoz jutását újabb eszközökkel is segíteni kell. Mindezzel párhuzamosan a gyermekek után járó adókedvezényt 2025-en meg kell duplázni – közölte. A tőke nélküli kis-és középvállalkozásokat is segíteni kell. A kormányfő szerint ha mindez együtt működni fog, akkor a magyar gazdaság növekedése a 3-6 százalékos sávba emelkedhet.