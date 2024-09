Orbán Viktor: Megkezdődött a védekezés legkomolyabb és legnehezebb szakasza

Megkezdődött a védekezés legkomolyabb és legnehezebb szakasza. Ma hajnalban, tegnap éjszaka belépett Magyarország területére az árhullám várhatóan legmagasabb vízszintje - közölte Orbán Viktor szerda reggel az árvízvédelmi operatív törzs tájékoztatóján.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Mostantól az a feladata a vízügyeseknek, a katasztrófavédelemnek, a honvédségnek, a belügynek és az önkénteseknek is, hogy kikísérjük az árhullámot a Lajtától

- fogalmazott a miniszterelnök.

Hozzátette, mától számítva egy hétig, nyolc napig tart majd ez az időszak.

Szerda reggel ülést tartott az árvízvédelmi operatív törzs, Orbán Viktor ezzel kapcsolatban a legfontosabb tényeket közölte, valamint azt is, hogy mi fog történni a következő napokban.

A jó hír az, hogy az időjósok szerint, ami most már lassan tudománnyá fejlődik, az előttünk álló hétben nem lesz eső

- közölte a kormányfő. Hozzátette, amit ma a legmagasabb vízszintként azonosítottak Magyarország nyugati kapujánál, az lesz a legmagasabb.

A második jó hír, hogy az összes védmű állta a próbát.

Az operatív törzs ülésének legfontosabb pontja az volt, hogyan biztosítsák az önkormányzati és az állami védekezés összehangolásának legoptimálisabb formáját.

Orbán Viktor közölte:

Csütörtökön Mosonmagyaróvárnál fog tetőzni a Lajtán mért valaha volt legnagyobb vízszint, illetve azt megközelítő vízállást fogunk tapasztalni.

A dunai árhullám tetőzése Dévény térségében van jelenleg.

Az árvízvédekezés alapadatai: 544 km hosszúságban védekezünk, a Dunán, a Lajtán, a Rábán és a Marcalon. Elsőfokú védekezés van 127 km-en, másodfokú van 192 km-en, és a legmagasabb szintű védekezés 225 km-en.

Arra számítanak, hogy Budapesten szombat délután, este tetőzik majd a vízállás. Úgy várják, hogy amikor tetőzik a Duna, akkor 846 cm magasságot mutat a vízoszlop.

A kormányfő azt is elmondta, jelenlegi Pilismaróton a legnehezebb a helyzet. Kiemelte továbbá a 11-es főutat és a Margit-szigetet is. De nehéz lesz a helyzet hamarosan Dunabogdányban, Leányfaluban, Tahitótfaluban, Vácon, Kismaroson és Kisorosziban is.