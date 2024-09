Orbán Viktor a Terminátorral töltötte a napját - Videó

Arnold Schwarzenegger Magyarországra érkezett. Abban a szerencsés helyzetbe került a hollywoodi filmek sztárja, hogy nemcsak találkozhatott Magyarország miniszterelnökével, sőt együtt is kocsikáztak, valamint edzettek. A testépítő színész, még bele is ülhetett Orbán Viktor székébe, amiért cserébe edzési tippekkel látta el.

„A főparancsnok!” - üdvözölte Orbán Viktor a színészt, majd kezdett is fogott a Terminátorral.

Orbán Viktor korábban több fotót is megosztott arról, hogy Arnold Schwarzenegger nála járt. Most pedig egy videót is közzétett. Schwarzenegger a barátjának nevezte a kormányfőt, sőt a kikerült felvételek alapján nagyon jól érezték magukat egymás társaságában.

Íme Orbán Viktor és Arnold Schwarzenegger közös napjáról készült összeállítás: