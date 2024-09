Megdöbbentő: magyar szúnyogfaj terjeszti ezt a trópusi betegséget

Megdöbbentő, de a nyugat-nílusi láz több mint 20 éve jelen van hazánkban, ám hol több, hol kevesebb megbetegedést idéz elő. A Magyarországon fertőző vírusmutáció sok esetben enyhe légzőszervi tüneteket okoz, de az is előfordul, hogy tünetmentesen átesik rajta az ember. Magyarországon ez idáig egyszer fordult elő, hogy a nyugat-nílusi láz okozta fertőzés ember életet követelt. Dr. Rusvai Miklós virológust lapunk a vírus okozta betegségről kérdezte, illetve arról, kell-e aggódni amiatt, hogy idén jóval több a megbetegedés, mint az előző években.

Megdöbbentő, de magyar szúnyogfaj okolható a nyugat-nílusi láz terjedéséért Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Bár a legtöbben a nyugat-nílusi lázat a hazánkban néhány éve elszaporodó tigris szúnyogokkal hozzák összefüggésbe, kiderült, semmi közük egymáshoz. A vírus leginkább mediterrán területeken van jelen, ahonnan vadmadarak hurcolják be más országokba, többek között hazánkba. A különböző szúnyogfajok akkor jönnek képbe, amikor megcsípnek egy fertőzött vadmadarat, így hordozóvá válnak. Ha a vírust hordozó szúnyog megcsíp egy embert, az megfertőződik. Hazánkban leginkább a dalos szúnyog terjeszti a vírust a nagy számok törvénye alapján, ugyanis az őshonos fajból van idehaza egyelőre a legtöbb.

Megbetegedni meglehet ettől a vírustól, de csak ritka esetben lehet végzetes kimenetelű. A legtöbb esetben a fertőzés tünetmentes, de előfordul, hogy enyhe légúti tüneteket okoz

— magyarázza lapunknak Dr. Rusvai Miklós, aki szerint hazánkban egy olyan mutáció van jelen, amelyik nem képes idegrendszeri tüneteket előidézni. Köztudott, hogy a vírusnak több tucat ember esett áldozatául más mediterrán országokban, ám a szakember szerint a halálesetekért felelős mutációt egyelőre nem hurcolták be hazánkba a vadmadarak.

Dr. Rusvai Miklós szerint nem kell tartani a nyugat-nílusi láztól Fotó: Markovics Gábor

2018-ban 200 eset fordult elő, ebből egy volt halálos kimenetelű

— idézi fel Dr. Rusvai, aki szerint 4-5 éves hullámokban fordulnak elő magasabb esetszámok, ám az idei 30 — bár több mint az átlag —, nem tekinthető kirívó esetnek. A jó hír az, hogy a vírust kizárólag a szúnyogok képesek terjeszteni, emberről-emberre nem terjed, így a hideg beálltával ennek a vírusnak biztosan búcsút vehetünk. Persze a szakember nem zárja ki, hogy a vírusnak a veszélyesebb, agyvelő gyulladást okozó mutációját is behurcolhatják a vadmadarak, ám szerencsére Dr. Rusvai szerint az ezzel megfertőződöttek számára is jó esély van a biztos felépülésre, így a nyugat-nílusi láz miatt egyelőre nincs miért aggódni, ráadásul több szakmai csoport is vizsgálja a vírust, annak terjedését és annak változatait.