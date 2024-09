"Nincs igazság: a Deák téri késelő még újrakezdheti az életét, de az én fiamnak nincs már rá esélye"

Kitűzte a bíróság az előkészítő tárgyalás időpontját a Deák téri késelő ügyében. Mint arról többször beszámoltunk, K. Zsolt és társasága egy parkban találkozott a 18 éves Martinékkal. Martin egyik barátja aztán szemet vetett K. volt barátnőjére, ezek után pedig elszabadultak az indulatok. K. Zsolt kést rántott, ám a penge a vitában vétlent Martint érte. A sértett napokkal később, a kórházban vesztette életét.

Kitti már várja a napot, hogy a késelő szemébe nézhessen Fotó: olvasói

Ha a vádlott bűnösnek vallja magát, és elfogadja büntetésnek az ügyészi indítványban szereplő 12 éves szabadságvesztést, nem lesz szükség tárgyalásra és azonnal ítéletet hirdetnek a Deák téri késelés ügyében.

K. Zsolt most egy 20 év körüli fiatalember. Ha belegondolok, hogy esetleg jó magaviselet miatt ennél lényegesen hamarabb kiengedik a rácsok mögül, eluralkodik rajtam a kétségbeesés. A késelő még akkor is új esélyt kap az életre, ha a büntetést esetleg teljesen leüli, de az én fiamnak már nincs esélye. Ez roppant igazságtalan

– mondta Kitti, aki várja a napot, hogy K. szemébe nézhessen.

- K. az első perctől tagadta, hogy ő lett volna az elkövető. Olyan képtelen dolgokat is állított, hogy Martinnál volt a kés – magyarázta az édesanya, majd elmesélte, hogyan telnek mostanság a család mindennapjai.

19. és 24. között minden hónapban szörnyű fájdalmat élünk újra és újra. Ez pontosan Martin megtámadásának és halálának napja. Ez még nehezebb, ha 19 pont vasárnapra esik, mint ahogy 2023. februárjában is történt

– mesélte Kitti, akit az utcán és a piacon is folyamatosan olyan ingerek érik, melyek a fiára emlékeztetik.

- Látom a rollerező fiatalokat a szabadban, és Martin is szeretett ilyen eszközzel közlekedni. A barátaival szívesen járt biliárdozni, és nagyon fontos volt számára a munkája. Örömmel nyírt hajat, és gyakran az én frizurámat is ő készítette el. Nem csak befestette, meg is igazította a hajamat. A fiam halála óta mindössze egyszer, egy hónappal ezelőtt voltam fodrásznál – fejezte be Kitti, a Deák téri áldozat édesanyja.