Káoszba fulladt az iskolakezdés Budapesten

Dugók, tömeg a villamosokon és buszokon volt jellemző az iskolakezdés napján, azaz szeptember 2-án a kora reggeli órákban a nagyobb budapesti csomópontokon, így például az Üllői úton, a Váci úton és a Nagykörúton is. Úgy tűnik tehát, hogy Karácsonyék nem tanultak a korábbi hibáikból, mert ennek legfőbb oka most is a teljesen értelmetlenül kialakított biciklisávok, melyeket zöld karókkal választottak le. Kora reggel már az M7-M1 autópálya bevezető szakaszán is feltorlódtak a kocsik, a Budaörsi útnál már lépésben araszoltak - számolt be róla a Metropol.

A 4-6-os villamossal járok dolgozni, a végállomáson Újbuda-Központnál szállok fel. Ma pont előttem ment el a villamos és noha azt ígérték, hogy sűrítik a menetrendet, szerintem ugyanannyit kellett várni, mint a múlt héten az indulásra. Ráadásul tömve volt a villamos, mire elindultunk

– háborgott a lapnak Ildikó.

A XI. kerületben a Tétényi úton is hatalmas dugó alakult ki már reggel hét órára.

A Tétényi úton, a Bartók Béla úti csomóponthoz közel is lépésben araszoltak az autók (Fotó: Faludi Koppány)

Korán reggel már Szentkirályi Alexandra is a fővárosban tartott egy rövid sajtótájékoztatót.

A tanév első napján, úgy látszik Karácsony Gergelynél nem ért véget a nyári vakáció, sok helyen ugyanis nem sikerült befejeznie a munkát, itt az Attila úton sem. A munkavégzésekre, különféle útfelújításokra 2022-ben Karácsony Gergelyék több mint 3 milliárd forintot fordítottak útfelújításra, ezt tavalyra 281 millióra csökkentették. A városvezetésnek, a haveroknak ugyanakkor idén nyáron 200 millió forintban határozta meg a jutalom összegét. Így Karácsony már be tudott gyűjteni egy elégtelent az tanévkezdés elején

