Be van sózva az ország: ingyen reggelit kap az Ikeában, aki ilyen ruhát visel

Az Ikeát itthon is nagyon szeretik. A legtöbb magyar ide jön, ha bútorokat vagy dekorelemeket szeretne vásárolni. Ráadásul nemcsak háztartási kellékeket lehet itt beszerezni, hanem finom falatokat is az étteremben. A világ minden táján szeretik az Ikeát és annak konyháját. Az angolok most nagyon örülhetnek, ugyanis zseniális ötlettel rukkolt elő a brit Ikea. Ha ugyanis valaki regisztrál a hűségprogramba, és hétvégén pizsamában ellátogat az Ikeába, az ingyen reggelit kap. Számítások szerint nagyon sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel - írja a Mirror. A magyarok pedig csak reménykedni tudnak, hogy nálunk is lesz hasonló kezdeményezés.