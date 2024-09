Hátborzongató! Perverz férfi zaklatja az édesanyákat - így állít csapdát nekik

Úgy tűnik, a perverzek már az egyik legnépszerűbb kereskedelmi oldalra is beszivárogtak, ahol pofátlanul zaklatják a családos édesanyákat. Korábban,a hirdetésekbe felrakott harisnyák láttán azt kérték a nőktől, hogy próbálják fel, fotózzák le és küldjék el nekik a képet, ám most már úgy tűnik, szintet léptek. Most az egyik anyukát, aki a gyermeke játékát töltötte fel az eladó termékek közé, környékezték meg.



Fura kérdésekkel nyitott a vevő Fotó: Facebook

Az édesanya a kereskedelmi oldal Facebook-oldalán osztotta meg történetét, melyből kiderül, hogy a gyermeke Mancs őrjáratos ugráló labdáját szerette volna eladni, potom 2500 forintért. Érkezett is rá jelentkező, de az édesanya megdöbbent attól, amit üzenetben kapott az érdeklődőtől. Már akkor furcsa volt a helyzet, amikor kiderült, hogy vélhetően férfitől jött az üzenet, míg a vevő internetes neve, női volt.

A következő üzeneteket kapta az édesanya:

- Szia felnőttként rá lehet ülni? Ugrálni lehet rajta?

- Szia, attól függ, hány kiló vagy.

- 63 .

„Tudsz küldeni képet, mikor rajta ülsz a labdán?”.

- Az sok. Nem.

- Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire lapul össze, meg hogy mekkora felnőtt alatt.

A beszélgetés elég szürreális volt, ami miatt joggal lehet feltételezni, hogy egy perverz környékezte meg az édesanyát…

Elég perverz kérései voltak az anyukához Fotó: Facebook



Használt harisnyákat és mosatlan egyenruhákat vesznek

Korábban a The Sun brit lap adta hírül, hogy perverzek igényeit még ki is szolgálták egy másik netes vásárlói oldalon. Ott ugyanis a légiutas-kísérők által használt harisnyákat és egyenruhákat árultak nekik. Például egy „agyonhasználtként” hirdetett harisnyáért akár 500 fontot, vagyis körülbelül 186 ezer forintot is képesek fizetni egyes emberek.

Az egyik harisnyát így hirdették: „több, hosszú utazáson, nagyon forró műszakokban viselt”. De van, aki külön kiemeli, hogy a harisnyát fehérnemű nélkül viselte, aminek így van egy természetes bukéja.

- Az emberek azt hiszik, csodálatos az életünk, amiért utazgathatunk a világban. Nem hiszem, hogy az emberek tudják, azért áruljuk a használt cuccainkat, hogy több pénzt keressünk

– mondta az egyik légiutas-kísérő.