Az iskolakezdéssel újra belobbanhat a Covid, de van jó hír is!

Támogasd az immunrendszered

A koronavírus járvány idején mindenki újra megtanulta mit is jelent az alapvető higiénia. A szakemberek szerint ezeket az alapszabályokat érdemes továbbra is betartani, hiszen ezzel megakadályozhatjuk a cseppfertőzéssel terjedő betegségek terjedését. A higiénia mellett azonban nagyon fontos az egészséges táplálkozás is, mely támogatja az immunrendszert. Az őszi-téli időszakban rendkívül fontos a vitamindús és változatos táplálkozás, hiszen, ha a szervezet erős, képtelenek bejutni a betolakodó kórokozók.