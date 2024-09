Budai álomotthont nyerhet egy szerencsés játékoskártya birtokos

A korábbi akció legnépszerűbb elemei továbbra is élnek: az 1.500 Ft-os = 1 pont teljesítési feltétel megmaradt, így nem változott a lakáshoz szerezhető esélyek megszerzésének ára. Sőt, a Joker játék minden esetben beleszámít a szelvény értékébe, így akár már kisebb alaptéttel is teljesíthető a pontszerzéshez szükséges feltétel. (pl.: 3 mező Ötöslottó, 1200 Ft értékben + 1 Joker 400 Ft értékben már 1 pontot jelent a játékosnak. korábban 4 mező kellett 1 ponthoz és a Joker külön volt pontszerző játék)

Az őszi kampány partnere ezúttal is az OTP Csoport. Dorogi Zoltán, az OTP Ingatlan Zrt. vezérigazgatója kifejtette: „A lakás a magyar családok jellemzően legértékesebb vagyoneleme, ezért kiemelten fontos, hogy jó minőségben és olyan beruházói háttérrel valósuljanak meg a lakásfejlesztések, amelyek hosszútávon is biztonságot nyújtanak a tulajdonosoknak. Az OTP Csoport tulajdonosi hátterének köszönhetően az OTP Ingatlan Zrt. az ország egyik legbiztonságosabb beruházója. A cég számára kiemelten fontos a vevők elégedettsége, ezért azon túl, hogy olyan lakásokat építünk, melyekben mi magunk is szívesen élnénk, külön figyelmet fordítunk arra, hogy a beruházásunkban megvalósuló lakóépületek átadása után is támogató hátteret nyújtsunk az üzemeltetéshez és az esetlegesen felmerülő garanciális ügyek kezeléséhez. Egy nyereménylakás esetén még fontosabb a fejlesztői támogatás, mivel a szerencsés nyertes előzetesen nem készülhetett fel egy új ingatlan birtokbavételére. Bízunk benne, hogy a nyertes, és minden vevőnk álomotthonát valósíthatjuk meg projektjeinkben.”

A nyereménylakás a XII. kerületi Királyhágó Residence lakóparkban található a Déli pályaudvar és a BAH csomópont közelségében. A mintegy 54 négyzetméter alapterületű ingatlanhoz egy tágas, majdnem 12 négyzetméteres terasz is tartozik, amely egy csöndes, parkosított belső udvarra néz. Az épület maximálisan támogatja leendő lakóit abban, hogy környezettudatosabb életmódot folytassanak, hisz energiahatékony fűtés-és hűtőrendszer, valamint jövőbe mutató okosotthon-megoldás jellemzi a lakóparkot. A lakás leendő tulajdonosa a közös kertben vagy a klubhelyiségben is kipihenheti majd a nap fáradalmait, sőt egy csak a lakók által használható fitness helyiség is elérhető lesz számára.