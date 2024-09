Botrány az iskolában: 16 éves diákjával szexelt a matektanárnő

Börtön vár egy matematikatanárnőre, aki beismerte, hogy szexelt egy 16 éves iskolás fiúval.

Fotó: Pixabay

A 26 éves Hailey Clifton-Carmacket letartóztatták, mert intim kapcsolata volt a Missouri állambeli Laquey High School egyik diákjával. A bíróságon felolvasott iratok szerint a tavaly november és december között történt incidensek azután történtek, hogy a nő szándékosan nem megfelelően öltözött fel az órákra: kivillant a dekoltázsa és szűk nadrágot viselt.

A nő azután vallotta magát bűnösnek vádalku keretében, hogy gyermekmolesztálással és gyermek veszélyeztetésével is megvádolták. Állítólag a nőt többször is megrovásban részesítette az iskola, mert túl közel került a diákjaihoz. Amikor kiderült, hogy intim kapcsolatot létesített egy diákkal, a férje beadta a válókeresetet. Az ügyről végül az érintett fiú számolt be az iskolának - írja a Mirror.

A tinédzser apját, Mark Creightont gyermek jólétének veszélyeztetésével vádolták meg, miután kiderült, hogy tudhatott a kapcsolatról, de nemtett semmit.