Kiderült: Ágoston Imre halt meg a Tolna és Szekszárd közötti horrorbalesetben

A Tények megtudta, hogy egy 72 éves kántor a pénteki halálos baleset áldozata. Tolna és Szekszárd között ütközött össze egy mikrobusszal.

Fotó: Tények

Úgy tudni, nem adott elsőbbséget a STOP-táblánál, kihajtott a másik autós elé, ezért karamboloztak. Kinyílt a légzsákja, de ő a roncsok közé szorult. Mindkét autó totálkárosra tört.

Elsőként egy szabadnapos mentős próbálta újraéleszteni a kántort, közben mentőhelikopter is érkezett hozzá, de nem tudták megmenteni. Most az egész város gyászolja, barátja azt mondta, a kántor még nyugdíjasként is dolgozott, a baleset előtt is egy temetésről tartott hazafelé.

Szinte hihetetlen

- kezdte Ágoston Imre egyik barátja, aki alig találta a szavakat a férfi halála után. A kántor bár nyugdíjba vonult, még mindig ott segített, ahol tudott.