„33 évig voltam elítélt gyilkos – most ártatlan emberként kezdhetem újra az életemet”

33 év bírósági tárgyalás után végre ítélet született egy életfogytiglanra ítélt agysérült férfi gyilkossági ügye miatt. Oliver Campbellt ugyanis egy 1991-es tragédiát követően fogták el, miután valaki lelőtte Baldev Hoondle üzletembert a fia, Hackney előtt. Olivert nem tartóztatták le egyből, miután Hackney nem tudta őt rendesen azonosítani. Csupán egy sapkát találtak a helyszínen, ami a gyilkosra utalt, akiről úgy vélték jobb kezes volt, míg Oliver bal kezes.

33 év után született döntés az ügyében Fotó: Pexels (illusztráció)

A szemtanúk szerint a gyilkossal egy kísérő is volt, aki a rablásukat követően ezt kiáltotta társának:

Mi a jó Istent csináltál? Soha nem gondoltam volna, hogy képes vagy ilyen erőszakra!

Három bíró végül a héten, 33 év után kizárta azt, hogy Oliver lett volna a gyilkos, miután nem sikerült elég bizonyítékot gyűjteni ellene.

Közel 34 év után végre igazságszolgáltatás született. Elkezdhetem az életem, ártatlan emberként

- nyilatkozta az 54 éves férfi, aki mindössze 19 éves volt, büntetlen előélettel, amikor Mr. Hoondle-t lelőtték. Ezt követően vették őt őrizetbe gyilkosság és rablás miatt. Először 2002-ben engedték feltételesen szabad lábra, engedélyek között kellett élnie. Nem vállalhatott akármilyen munkát és nem utazhatott külföldre.

Mint kiderült, az agysérült fiatalt a rendőrök erőszakkal és bántalmazással vették rá, hogy hazudjon arról, hogy ő a tettes. Elismételtették vele a tanúvallomási szöveget. Ügye a felsőbb bíróságra is átkerült a téves elítélésért, ám ügyét elutasították. Nem fogadták el a tényt, hogy a rendőrök bántalmazták volna Olivert, azonban találtak rá bizonyítékot, hogy esetleg téves döntést hoztak vele kapcsolatban.

Ügyvédje kiemelte, baleset volt az, hogy védence elismerte a gyilkosságot, amit nyilvánvalóan agysérülése okozott. Ezzel egyetértett egy törvényszéki pszichológus is mondván Oliver fogyatékossága hozzájárult hamis tanúvallomásaihoz mind a 14 kihallgatása során. A másik vádlott, Eric Samuels, aki azóta elhunyt, elismerte a rablást ám ő is kiemelte, nem Oliverrel volt hanem egy másik férfival, akit Harvey-nak hívnak. Ezt pedig 10 éven át mondta a rendőröknek. Épp ezért Oliver ügyvédje nem érti, miért csak most mentették fel őt, írja a Mirror.