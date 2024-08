A háború hatásai: Brutális adókat vetnek ki Ukrajnában

A bejelentés előzménye hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán aláírta a külföldi adósság törlesztésének augusztus 1-től október 1-ig történő felfüggesztését lehetővé tévő határozatot - írja a Ripost.

Ukrajna a hónap elején jelentette be egy megállapodás előkészítését a kötvénytulajdonosok egy csoportjával közel 20 milliárd dolláros külföldi adósság törlesztésének az átütemezéséről. Majd július 22-én jelentették be az ideiglenesen elfogadott szerkezetátalakítási megállapodást, amelyet a kötvénytulajdonosok várhatóan a következő hetekben hivatalosan is jóváhagynak.

A szerdán aláírt határozat alapján

Ukrajna nem fogja kifizetni az augusztus 1-jén esedékes, 2026-os lejáratú eurókötvény 34 millió dolláros kamatszelvényét.

A hitelmegállapodás tíznapos haladékot biztosít minden esedékes kamattörlesztésre, de a kormány jelezte, hogy nem fog fizetni.

Óriási a felháborodás Ukrajnában az új adók miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök további vagyonokat költene a háborúra. Az amerikaiak szerint a törvénytisztelő állampolgárok sanyargatása helyett inkább a szürkegazdaság visszaszorításán kellene dolgozni- írja a Magyar Nemzet.

Az ukrán elnöki sajtószolgálat képén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (k) és Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter (b) egy erődrendszer építkezésén, a Volinyi területen, egy nem megnevezett helyszínen az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2024. július 30-án. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Kemény ellenállásba ütközik a háború finanszírozását célzó adóemelés miatt az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij és Ukrajna kormánya ellen lázadnak a külföldi és a belföldi kézben lévő vállalkozások a tervezett adóemelés miatt. Erről ír a Politico brüsszeli hírportál.

Az ukrán elnöki sajtószolgálat képén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (balra) egy erődrendszer építkezésén, a Volinyi területen, egy nem megnevezett helyszínen az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2024. július 30-án (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Kijev ötlete ugyanis az volt, hogy mintegy 2,7 milliárd eurós adóemelést szabjanak ki az amúgy is nehéz helyzetben lévő lakosságra.

A háború már harmadik éve tart, és a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ne emelje meg a vállalkozások adóját. Mára a védelmi erők finanszírozásának növelésére szolgáló összes többi forrást kimerítettük

– mondta Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter.

A vállalkozások azonban hevesen bírálták azt az adótörvény-tervezetet, amelyet júliusban nyújtottak be az ukrán parlamentnek. Az Ukrán Kereskedelmi Kamara hétfői közleménye szerint az új adók bevezetése nagymértékben terheli a vállalkozásokat.

Az orosz agresszió, az infrastruktúra tönkretétele, a piacok leépítése és a munkaerő kiáramlása miatt az ukrán üzletre nehezedő további fiskális nyomás ellehetetleníti a gazdasági stabilitást

– tette hozzá a közlemény.