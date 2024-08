Újabb részletek derültek ki a baloldal korrupciós cunamijáról

A zuglói parkolási botrányról, illetve annak szereplőiről is beszélnek azokon a felvételeken, amiket egy titokzatos feljelentő adott át az óbudai önkormányzatot érintő bűnügyben a nyomozó ügyészségnek. Az iratokból ráadásul kiderül, hogy a III. kerületi kenőpénzes ügy egyik kulcsszereplője tisztában volt a Zuglóban történt kétes üzletekkel is. A Magyar Nemzet folytatta a részletek ismertetését.

Horváth Csaba az MSZP fővárosi frakcióvezetője, a XIV. kerület polgármestere Fotó: Kurucz Árpád

Újabb részletek az óbudai korrupciós botrányról! Mint ismert, a hatóságot nagy mértékben segítette egy titokzatos informátor, aki önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz”. Mindezek az információk lendületet adtak az eljárásnak, de

Kiss meggyanúsításához közeli barátja, bizalmasa vallomása mindenképp kellett,

aki egyezséget kötött az ügyészséggel a szabadulásáért cserébe.

Teljes a káosz: a polgármester és az alpolgármestere is börtönben

Az ügyben indult nyomozás során idén márciusban fogták el az első gyanúsítottakat, közül a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, illetve társait, D. Róbertet, valamint F. Lászlót, Kiss László bizalmasát, felesége korábbi üzlettársát. Utóbbi kettő már szabadult a letartóztatásból, miután információink szerint beszélni kezdtek.

Júniusban a nyomozó ügyészek elvitték Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt, majd augusztus 14-én Kiss Lászlót is őrizetbe vették.

Mindkettőjüket vesztegetéssel gyanúsítják, a hatóság feltételezése szerint Czeglédy száz-, Kiss tizennyolcmilliót tehetett zsebre. Mindketten abszurdnak tartják a gyanúsítást és ártatlannak vallják magukat ugyanúgy, ahogy P. Gábor is.

A feljelentő kép- és hangfelvételeket is átadott a nyomozó ügyészeknek több szereplőről, amik nagyban hozzájárulhattak a nyomozás sikeréhez. A hatósági dokumentumokból kiderül, hogy ezekből a felvételekből hozott nyilvánosságra több részletet Anonymous is, például egy autóban történt pénzátadásról, illetve egy olyan sok száz millió forintnyi összegről, amit Magyarországra akartak hozni és amelynek eredete valamilyen drogügyletből származhatott.