A valaha volt legtisztább felvétel: UFO támadhatott egy férfira, kórházban ápolják

Manapság már kevés olyan ember van, aki nem hisz semmiféle paranormális, földöntúli vagy spirituális erő létezésében. A régi emberek számára elképzelhetetlen lett volna úgy gondolkodni a világról, hogy ne érezzék úgy, hogy egy feljebb való erő is munkálkodik. A barlangrajzok szerint már az ősemberek is vallásosak voltak, és már ők is hittek a különféle szellemekben és istenségekben. A tudományok fejlődésével azonban a közgondolkodás sokkal inkább racionalistább lett, és úgy gondolták, mindenre kell lenni olyan magyarázatnak, amely a föld törvényszerűségeivel leírható. Ez a naturalista és racionalista, spirituális-tagadó gondolkodás hosszú évtizedeken keresztül dominált, mostanában azonban az emberke újból kezdik megnyitni az elméjüket a természetfölöttinek. Most pedig egy olyan videó látott napvilágot, amely sokak szerint új fejezetet nyit.

Sokak szerint földönkívüliek látogatják a bolygónkat / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Nagyon különös felvétel került napvilágra. Egy Reddit-felhasználó robbantotta a hírt, miszerint birtokába került egy nagyon különös biztonsági felvétel. Ezen jól látható, hogy egy férfi bemegy a házba, nem sokkal később azonban mintha valami hatalmas erővel kilökné, és ezzel egy időben egy világító, repülő gömb hihetetlen gyorsasággal beiszkol az ajtón. Azt még mindig nem lehetett megfejteni, hogy pontosan mi volt ez a gömb, a férfit azonban olyan erővel lökte le, ami arról árulkodik, hogy nem ember volt. Nagyon súlyosan megsérült a férfi, ezért jelenleg is kórházban kezelik - írja a The Sun.

Természetesen rögtön beindultak a találgatások. Egyesek szerint vannak paranormális gömberők a világon, amelyek képesek ilyet tenni. Mások azonban úgy gondolják, hogy földönkívüli lehetett ez az erő. Minden bizonnyal az UFO-elméletek részben onnan származnak, hogy a roppant nagy népszerűségnek örvendő X-aktákban is volt egy olyan epizód, amelyben egy elszabadult UFO-gömböt vett üldözőbe mindenki kedvenc FBI-párosa, Mulder és Scully ügynök.